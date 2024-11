Technik Die Zündkerze – Wie funktioniert eigentlich? Holger Holzer/SP-X 18.10.2024, 15:07 Uhr

Klein, aber unverzichtbar: In jedem Benziner arbeiten Zündkerzen. Und zwar unter extremen Bedingungen.

SP-X/Köln. Ohne sie gibt es keine Verbrennung: Die Zündkerze sorgt im Ottomotor dafür, dass die im Kraftstoff vorhandene Energie genutzt werden kann. Seit ihren Anfängen im Zweitaktmotor von Carl Benz hat sich allerdings einiges getan. Was die Zündkerze tut, verrät ihr Name: Sie zündet das Kraftstoff-Luftgemisch im Brennraum, das sich daraufhin ausdehnt und so über den Kolben die Kurbelwelle und letztlich die Räder antreibt.

