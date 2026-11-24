Am Laila Peak in Pakistan endet Laura Dahlmeiers Leben jäh. Das ZDF will mit einem Film kein Trauerstück zeigen, sondern ein selbstbestimmtes Leben feiern. Was erzählen Familie und Weggefährten?

Berlin (dpa) – Das ZDF würdigt mit einem 90-minütigen Dokumentarfilm die vor gut 16 Monaten gestorbene Ausnahme-Biathletin Laura Dahlmeier. Am 19. Januar 2027 ist «LAURA – Die Welt der Laura Dahlmeier» ab 20.15 Uhr zu sehen, wie das ZDF mitteilte. Es sei «kein Trauerstück. Der Film feiert ein Leben, das randvoll und selbstbestimmt gelebt wurde», hieß es in der Mitteilung. In der Mediathek kann die Produktion schon ab 2. Januar 2027 gestreamt werden.

Ihre Familie, ihre engsten Biathlon-Weggefährten und Bergfreunde erzählen von Dahlmeier, darunter Ex-Skilangläufer Peter Schlickenrieder, Extrembergsteiger Thomas Huber sowie Dahlmeiers früherer ZDF-Expertenkollege Sven Fischer. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt Laura Dahlmeier im Film.

«Ein Film über Mut und Freiheit»

Dahlmeier, erfahrene Bergsteigerin und ausgebildete Bergführerin, war am 28. Juli 2025 in Pakistan beim Abstieg vom Laila Peak von einem Steinschlag tödlich verletzt worden. Sie ist am Berg geblieben und hat dort ihre letzte Ruhestätte gefunden. In ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen gibt es einen Gedenkstein, zudem wurde der Kurpark in «Laura Dahlmeier Park» umbenannt.

Zu sehen ist auch umfangreiches, teils bisher nie gezeigtes Bewegtbildmaterial, in dem die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin selbst zu Wort kommt. «Entstanden ist ein Film über Mut und Freiheit und über die Frage, was es heißt, den eigenen Platz in der Welt zu finden», hieß es vom ZDF. Für den Sender hatte Dahlmeier nach ihrem Karriereende 2019 sechs Jahre als Expertin gearbeitet.