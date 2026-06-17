An warmen Sommertagen können sich Räume stark aufheizen. Was Tierhalter bei Hitze bedenken sollten, wenn ihr Liebling Zuhause bleibt - und wann sie den Tierarzt kontaktieren müssen.

Berlin (dpa/tmn) – Eine schnelle Atmung, Taumeln oder Apathie – wenn Haustiere plötzlich solche Symptome zeigen, kann das ein Alarmzeichen für Überhitzung sein. Auch Durchfall, Erbrechen, Schwäche, Bewusstseinsstörungen sowie Hecheln oder Speichelfluss können darauf hindeuten, so der Tierschutzverein für Berlin.

Was ist dann zu tun?

Halter sollten in solchen Fällen sofort reagieren. Am besten bringt man sein Haustier so schnell wie möglich an einen kühlen Ort und gibt ihm kaltes Wasser. Anschließend sollte man umgehend einen Tierarzt kontaktieren beziehungsweise aufsuchen. Denn schnelles Handeln bei Hitze kann das Leben eines Haustiers retten.

Kühle Ruheplätze schaffen

Wenn Haustiere an warmen Sommertagen in der Wohnung allein bleiben, sollte Haltern dem Tierschutzverein zufolge klar sein: Wintergärten und geschlossene Räume können sich stark aufheizen – insbesondere in Dachgeschosswohnungen.

Käfige oder Gehege von Vögeln und Kleintieren dürfen niemals in der prallen Sonne stehen. Geschlossene Häuschen und Abdeckhauben aus Plastik ohne Belüftung können besonders gefährlich werden. Bei der Suche nach einem schattigen Plätzchen sollten Tierhalter bedenken, dass die Sonne im Laufe des Tages wandert – daher sollte man Gehege und Käfige auch nicht direkt hinter eine Fensterscheibe stellen.

Ausreichend Wassernäpfe aufstellen

Auch Katzen und Hunde brauchen bei Hitze Rückzugsorte Zuhause. Daher sollte man ihnen zu kühlen Räumen wie dem Bad, Flur oder Keller Zugang verschaffen.

Hilfreich sind zudem feuchte Tücher, flache Bademöglichkeiten oder kühle Fliesen. Um einer Überhitzung vorzubeugen, ist es außerdem wichtig, dass die Tiere mehrere Näpfe mit ausreichend kühlem Wasser zur Verfügung haben. Auch Nassfutter kann Hunde und Katzen zusätzlich bei der Flüssigkeitsaufnahme unterstützen.