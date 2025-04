In der erfolgreichen Hörspielserie ist Andreas Fröhlich seit 1979 die Stimme von Junior-Detektiv Bob Andrews. Zusammen mit Branchenkenner Kai Schwind sucht er den Kontakt zum Live-Publikum.

Berlin/Hamburg (dpa) – Hörspiel-Star Andreas Fröhlich und sein Kollege Kai Schwind gehen mit ihrem «Die drei ???»-Podcast zum zweiten Mal auf Live-Tournee quer durch Deutschland. Dieses Mal sollen offensichtlich Geräusch-Effekte und Musik aus der legendären Jugendkrimireihe viel Raum bekommen.

Bei der Tour, die im Februar 2026 in Wuppertal losgehen wird, muss es also nicht unbedingt um einzelne Fälle gehen, wie in der Mitteilung angedeutet wurde. «Fest steht: Andreas Fröhlich und Kai Schwind nehmen sich nicht nur die Stimmen, Sprecherinnen und Sprecher der weltweit erfolgreichsten Hörspielserie vor. Auch die Musik sowie ikonische Geräusche des Hörspiellabels Europa stehen auf dem Programm der neuen Live-Tour „Sound der Kindheit“.»

Nostalgische Erinnerungen aller «Kassettenkinder»

Und da gibt es viel zu hören: Das Schrillen der Kreissäge vom Schrottplatz in Rocky Beach gilt unter «Drei ???»-Fans genauso als Kult wie das markante Hunde-Bellen und das Quietschen einer knarrenden Gespensterschloss-Tür, das beim Audio-Label Europa aus Hamburg immer wieder auftaucht.

Weiter hieß es zum Programm: «Neben den nostalgischen Erinnerungen aller „Kassettenkinder“ im Publikum wird es zusätzlich um den ganz persönlichen „Sound der Kindheit“ der beiden Bobcast-Hosts gehen.» Was genau das bedeutet, bleibe allerdings bis zum Tourstart ein Geheimnis.

Fragerunde am Ende jeder Show

«Wir freuen uns riesig auf die Begegnung mit dem Publikum, so nah dran wie bei den Live-Shows sind wir sonst nie an unseren Hörerinnen und Hörern», sagte dazu Kai Schwind. Und der Berliner Andreas Fröhlich verspricht: «Am Ende jeder Show wird es deshalb wieder eine Fragerunde geben und Antworten auf alles, was die Gäste schon immer rund um die „Die drei ???“-Hörspiele wissen wollten.»

Insgesamt 19 Shows stehen bereits fest, bei denen die Fans und Freunde der «Drei ???» mittendrin sein werden. Das Motto der zwei: «Die Leute kommen auf die Bühne, wir kommen ins Publikum!»

Seit drei Jahren gibt das Podcast-Projekt «Haschimitenfürst – Der Bobcast», es geht zu den reichweitenstärksten deutschen Podcasts. Jeden Monat treffen sich Andreas Fröhlich, der Bob Andrews seit über 40 Jahren seine Stimme leiht, und sein Kollege Kai Schwind, der Regisseur aller «Die drei ???»-Livetourneen, in Andreas Fröhlichs Arbeitszimmer. Bisher gibt es mehr als 60 Fallbesprechungen und Sonderfolgen. Die Live-Tour ergänzt das Programm.