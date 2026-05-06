Abiturjahrgang 2026 Die Diamanten sind geschliffen 06.05.2026, 10:21 Uhr

Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule während ihres Abiballs in der Aula der eigenen Schule in Vallendar feiern.

Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule feiern. Das Motto: Swabirovski – Die Diamanten sind geschliffen. Der Festtag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pallottikirche, bei dem Pfarrerin Ricara Bosse und Diakon Marco Rocco dem Wortgottesdienst vorstanden.







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