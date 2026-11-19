Bunte «Shophouses», Vintage-Schätzchen und eine Bar mit rätselhaftem Namen: Ein Reisemagazin hat die Song Wat Road in Bangkoks Altstadt zur coolsten Straße der Welt gekürt. Was erwartet Besucher?

Bangkok (dpa/tmn) – Der Duft frisch gedämpfter Teigtaschen liegt in der Luft, an verwitterten Fassaden leuchten riesige Graffitis und in den Läden blüht eine kunterbunte Kreativszene: Willkommen auf der Song Wat Road – der coolsten Straße der Welt, sagt das Reisemagazin «Time Out». Es hat die historische Handelsmeile am Rande von Bangkoks Chinatown zur Nummer eins seines Rankings 2026 gekürt. Längst hat die 1,2 Kilometer lange Straße die sozialen Netzwerke erobert – auf Instagram hat sie bereits Kultstatus.

«Jahrhundertealte Shophouses beherbergen heute Spezialitätencafés, unabhängige Galerien, Designboutiquen und richtig gutes Essen», schwärmt Aydan Stuart von «Time Out Thailand» und spricht vom «angesagtesten Treffpunkt der Hauptstadt». Das Besondere: Zwischen hippen Neuzugängen handeln noch immer traditionelle Kaufleute und Familienbetriebe. Altes und Neues prallen aufeinander – und genau das macht den Reiz aus.

Was sollten Besucher auf keinen Fall verpassen?

Am besten lässt sich die Song Wat Road, die parallel zum mächtigen Chao Phraya River verläuft, zu Fuß entdecken. Hinter verwitterten Fassaden verstecken sich kleine Galerien und Vintage-Schätze. Bei Soul Songwat wird nach Fundstücken gestöbert, im Concept Store Garçon Dept. gibt es ausgefallene Mode. Auch die lokale Kreativgemeinschaft Made in Song Wat, die sich für die Wiederbelebung und das Zusammenleben im Viertel engagiert, wächst seit Jahren rasant.

Ein Tipp von «Time Out»: Bei Gu Long Bao, einem Geschäft mit mehr als hundertjähriger Tradition, unbedingt die gedämpften Teigtaschen nach Teochew-Art probieren – gefüllt etwa mit Schweinefleisch und gesalzenem Ei oder Taro, einem Knollengemüse. Wer Lust auf Thai-Küche mit überraschender Note hat, kehrt bei e-ga ein. Das FV (Fruit and Vegetable) hingegen lockt mit thailändischen Süßspeisen und Granita-Kreationen aus heimischen Früchten.

Schrägste Bar mit Mondlandung

Danach unbedingt einen Spezialitätenkaffee bei Song Wat Coffee Roasters probieren – und abends hinein ins Nachtleben. Durch eine schmale Seitengasse geht es zu einer Bar, deren Name Fragen aufwirft und garantiert im Gedächtnis bleibt: We Didn't Land on the Moon Since 1987, die «schrägste Dive-Bar der Stadt». Das Motto: «Ein schummriger Laden für die schönen Irrtümer des Lebens – und für Menschen, die sie ganz bewusst in Kauf nehmen.»

Straße in Leipzig in den Top Ten

Die Liste des Londoner Magazins umfasst in diesem Jahr 28 Straßen rund um den Globus. Hinter der Song Wat Road landen die Golborne Road in London auf Platz zwei und die Fernández de Enciso in Buenos Aires auf Platz drei.

Auch Deutschland mischt mit: Die Karl-Heine-Straße in Leipzig schafft es auf Platz zehn – eine ehemalige Industrie- und Fabrikmeile im Stadtteil Plagwitz, die sich zum kreativen Szeneviertel gemausert hat. Vergangenes Jahr hatte es das Maybachufer in Berlin-Neukölln in die Liste geschafft, auf Rang sieben.