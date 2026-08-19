Mit sieben Punkten gehen die deutschen Hockey-Herren nach dem 1:1 gegen Frankreich als Gruppensieger in die WM-Zwischenrunde. Zuvor sicherten sich die Damen ihr Ticket für die Runde der Top Acht.

Wavre (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren sind als Gruppensieger in die WM-Zwischenrunde eingezogen. Der Weltmeister trennte sich bei strömendem Regen im belgischen Wavre im letzten Vorrundenspiel 1:1 (0:0) von Frankreich. «Das Zwischenergebnis ist perfekt. Nichtsdestotrotz hätten wir gern zu null gespielt», resümierte Bundestrainer André Henning. «Der Ausgleich war super unglücklich. Der Platz war sehr nass und sehr langsam.»

Die Führung für den Europameister, der bereits vor der Partie für die Runde der besten Acht qualifiziert war, hatte Justus Weigand (43. Minute) nach Flanke von Thies Prinz besorgt. Doch Frankreich kam 39 Sekunden vor Schluss in doppelter Überzahl durch Louis Haertelmeyer (60.) noch zum Ausgleich. Prinz, der den gesundheitlich leicht angeschlagenen Kapitän Tom Grambusch vertrat, meinte: «Die Freude über den Gruppensieg überwiegt.»

Damen sichern sich das Zwischenrunden-Ticket gegen die USA

Zuvor hatten die deutschen Damen ihr letztes Vorrundenspiel mit 3:1 (1:0) gegen die USA gewonnen und sich somit noch den zweiten Platz in der Gruppe B gesichert. Jette Fleschütz (21./43. Minute) verwandelte zwei Siebenmeter und Co-Kapitänin Lisa Nolte (33.) traf auch im dritten WM-Spiel. «Wir haben das ganz erwachsen gespielt, dafür, dass wir so eine junge Truppe sind», sagte Fleschütz. Der Weltranglisten-Fünfte brauchte einen Sieg fürs Weiterkommen und drängte von Beginn an aufs US-Tor, war aber zunächst im Abschluss zu inkonsequent. «Es hat ein bisschen gedauert, bis das Tor gefallen ist, aber wir sind cool geblieben. Es war ein starker Fight», ergänzte Nolte.

In der Zwischenrunde treffen die Herren bereits am Freitagabend auf den Zweiten der Gruppe C, Australien, Spanien oder Irland. Aufgrund des 1:0-Sieges gegen Belgien startet der Titelverteidiger im Gegensatz zu den DHB-Damen, die mit 2:3 gegen Argentinien verloren, bereits mit drei Punkten in den Kampf um die Halbfinaltickets. «Der Tag Pause birgt jetzt die Gefahr, dass man abschaltet. Da müssen wir vom Kopf her dableiben, aber ich sehe uns gut gewappnet», forderte Prinz. Die Damen spielen am Samstag zunächst gegen den Sieger der Gruppe C, Belgien, Spanien oder Irland.