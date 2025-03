Frankfurt/Main (dpa) – Antonio Di Salvo bleibt über die EM in diesem Sommer hinaus Nationaltrainer der deutschen U21. Der Deutsche Fußball-Bund verlängerte den Vertrag mit dem 45-Jährigen um weitere zwei Jahre bis zum 31. Juli 2027. Nach der Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei geht Di Salvo den Weg zur Endrunde in zwei Jahren in Albanien und Serbien an.

Völler hebt Entwicklung von A-Nationalspielern hervor

«Toni gelingt es, gemeinsam mit seinem Trainerteam, aus der alle zwei Jahre wechselnden Mannschaft ein wunderbares Team zu formen und die einzelnen Spieler in ihrer Entwicklung stetig voranzubringen», sagte Rudi Völler, Direktor der A-Nationalmannschaft.

Für die U21 stehen in diesem Monat zwei EM-Vorbereitungsspiele in der Slowakei (21. März, 18 Uhr) und in Darmstadt gegen Spanien (25. März, 20.30 Uhr) an. Bei der EM im Juni trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf Slowenien, Tschechien und England.

Di Salvo feierte als Co-Trainer Titel

«Die Perspektive auch darüber hinaus eine neue Mannschaft zu formen und mich weiterhin in die Entwicklung der Nationalmannschaften im DFB einbringen zu können, bedeutet für mich eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne annehme», sagte Di Salvo laut Mitteilung.

Der ehemalige Profi begann 2013 als Co-Trainer bei der U 19-Nationalmannschaft des DFB und wurde 2014 Europameister. Von 2016 bis 2021 war er Assistenztrainer von U21-Coach Stefan Kuntz und gewann zweimal den EM-Titel. Im Sommer 2021 wurde Di Salvo zum Cheftrainer der U21-Nationalmannschaft befördert. Vor der vergangenen EM, bei der die DFB-Auswahl als Titelverteidiger in der Gruppenphase ausschied, war der Vertrag von Di Salvo bis in dieses Jahr verlängert worden.