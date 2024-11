DFB-Star Musiala nach Verletzung zurück im Bayern-Training

München (dpa) – Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seinem Verletzungsausfall in das Training des FC Bayern zurückgekehrt. Der Offensivspieler absolvierte am Dienstag zunächst aber nur eine individuelle Laufeinheit an der Säbener Straße, wie der Rekordmeister mitteilte. Der 21-Jährige litt zuletzt an Hüftgelenksbeschwerden. Er verpasste deswegen das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:3) sowie die zwei Nations-League-Partien mit der DFB-Auswahl in Bosnien (2:1) und gegen die Niederlande (1:0).

Ob Musiala zum nächsten Meisterschafts-Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder einsatzbereit ist, darüber gaben die Bayern keine Prognose ab. Teamkollege Dayot Upamecano, der wegen Oberschenkelproblemen die Länderspiele Frankreichs verpasst hatte, war schon am Montag ins Einzeltraining eingestiegen. Stürmer Harry Kane, zu Beginn der Länderspielpause ebenfalls leicht angeschlagen, war indes wieder beim Teamtraining dabei.