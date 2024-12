DFB-Pokal-Achtelfinale: Spitzenspiel, Prämien, TV-Zeiten

Im DFB-Pokal geht es diese Woche mit dem Achtelfinale weiter - ein Spitzenspiel in München steht besonders im Fokus. Wo sind die Matches zu sehen? Und was gibt es zu verdienen?

München (dpa) – Rekordsieger gegen Cup-Verteidiger, Musiala gegen Wirtz, Kompany gegen Alonso: Im Achtelfinale des DFB-Pokals überstrahlt das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am heutigen Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) die anderen Matches. Die Münchner haben es seit ihrem Pokal-Sieg 2020 – damals im Endspiel gegen Leverkusen – nicht über das Viertelfinale hinausgeschafft. Auch ohne den derzeit verletzten Torjäger Harry Kane soll der Weg der Bayern nach Berlin weitergehen.

Welche Spiele stehen außerdem im Fokus?

Neben Bayern gegen Bayern gibt es noch zwei Bundesliga-Duelle: Am Mittwoch spielen Wolfsburg gegen Hoffenheim und Leipzig gegen Frankfurt. Fast die Hälfte der Erstligisten ist schon ausgeschieden, aus der Bundesliga sind auch noch Freiburg, Stuttgart, Bremen und Augsburg dabei. Bielefeld ist als einziger Drittligist im Rennen und empfängt heute Abend (18.00 Uhr) Freiburg.

Wo werden die Partien übertragen?

Der Bezahlsender Sky zeigt alle Begegnungen im DFB-Pokal live als Einzelspiele sowie in der Konferenz. Die Topspiele sind daneben auch im FreeTV zu sehen: Bayern gegen Bayer in der ARD und tags darauf Leipzig gegen Frankfurt im ZDF. Das Zweite überträgt auch noch das Duell der Traditionsvereine und aktuellen Zweitligisten 1. FC Köln gegen Hertha BSC am Mittwoch um 18.00 Uhr.

Wie viel Geld können die Vereine verdienen?

Mit dem Einzug in die Runde der besten 16 haben die Clubs bereits jeweils knapp eineinhalb Millionen Euro eingenommen. Ein Weiterkommen ins Viertelfinale bringt dann noch mal knapp 1,7 Millionen Euro – vor allem für kleine Teams ist dies neben dem sportlichen Prestige ein wirtschaftlicher Ansporn.

Wie geht es nach den Achtelfinals im Pokal weiter?

Die acht Teams, die im Pokal überwintern, sind dann im Februar im Viertelfinale dran. Dann gibt es schon keine parallelen Spiele mehr: Die ersten zwei Duelle steigen am 4. und 5. Februar, die zwei anderen am 25. und 26. Februar. Die Halbfinals sind für 1. und 2. April terminiert, das Pokalfinale im Berlin am 24. Mai.