Der FC Bayern muss im ersten Pflichtspiel der Saison gegen Vizemeister VfL Wolfsburg auf Giulia Gwinn verzichten. Eine andere Top-Fußballerin ist schon etwas weiter.

München (dpa) – DFB-Kapitänin Giulia Gwinn fehlt den Fußballerinnen des FC Bayern zum Pflichtspiel-Auftakt. Die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin werde nach ihrer Knieverletzung nicht rechtzeitig fit für das Supercup-Duell gegen Vizemeister VfL Wolfsburg am 30. August im Karlsruher Wildpark, teilte Bayern-Direktorin Bianca Rech in einer digitalen Medienrunde mit.

Gwinn befinde sich noch in Reha, sei aber auf «einem sehr, sehr guten Weg» und werde zeitnah in die Saison einsteigen, sagte Rech vor dem Testspiel der Münchnerinnen an diesem Donnerstag am FC Bayern Campus gegen Spaniens Vizemeister Real Madrid (16.00 Uhr).

Gwinn, die zusammen mit Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger zur Fußballerin des Jahres gewählt wurde, hatte sich beim EM-Auftakt der deutschen Elf am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen (2:0) eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und war für den Rest des Turniers ausgefallen.

Bei Lena Oberdorf geht es weiter voran

Immer besser sieht es bei Lena Oberdorf aus. «Sie wird eine wichtige Rolle einnehmen, aber wir gehen Schritt für Schritt mit ihr», sagte der neue Bayern-Trainer José Barcala. Die 23 Jahre alte Ex-Wolfsburgerin hatte sich im Juli vergangenen Jahres das Kreuzband gerissen und erst in diesem Sommer ihre ersten Einsätze bei Testspielen für den FC Bayern absolviert.

«Sie macht eine sehr gute Vorbereitung», ergänzte Rech, «aber man sieht hier und da auch noch, dass es noch nicht absolute 110 Prozent sind.» Man habe nicht die Erwartungshaltung, dass die Mittelfeld-Abräumerin von «jetzt auf gleich voll durchstartet». Es gelte, die Belastung gut zu steuern.

Bayerns Personalplanung abgeschlossen

Sollten keine Verletzungen mehr hinzukommen, ist die Personalplanung bei den Münchnerinnen abgeschlossen. «Fakt ist, dass wir keinen Neuzugang mehr präsentieren werden», sagte Rech und verwies auf die hohe Qualität im Kader. Auch Abgänge werde es keine mehr geben.

Schon 44.000 Tickets für Bundesliga-Auftakt weg

In die Bundesliga startet der Doublesieger am 6. September gegen Bayer Leverkusen. Für das Spiel in der Allianz Arena sind bereits 44.000 Karten verkauft, informierte Rech. Das Spiel sei ein «One-Hit-Wonder», eine einmalige Sache. Es sei vorerst nicht geplant, weitere Spiele in der Arena auszutragen.