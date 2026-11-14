Der Sieg in Serbien hat für Jürgen Klopp noch einen positiven Effekt: Die DFB-Elf gehört sicher zu den zwölf Teams im besten Quali-Lostopf - und wird auf dem Weg zur EM Top-Gegnern aus dem Weg gehen.

Belgrad (dpa) – Der Sieg in Serbien hat für die Fußball-Nationalmannschaft auch einen positiven Einfluss auf den Weg zur Europameisterschaft 2028. Durch das 3:1 in Belgrad ist der DFB-Elf der dritte Platz in der Gruppe 2 der A-Liga nicht mehr zu nehmen. Dadurch wird sie bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am 6. Dezember in Belfast im Topf der besten zwölf Teams gesetzt sein.

Kein Duell mit einem Spitzenteam

Duelle mit anderen Topteams wie Spanien, England, Frankreich, Italien oder Holland sind damit in der Ausscheidungsrunde nicht möglich. In Topf 1 befinden sich nämlich alle Mannschaften, die in den vier Gruppen der Topklasse der Nations League auf den Plätzen eins bis drei landen. Die EM findet im Sommer 2028 in England, Schottland, Wales und Irland statt.

Bei der Loszeremonie in Belfast werden insgesamt sechs Gruppen mit vier Teams und sechs Gruppen mit fünf Teams gebildet. Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde.

Besondere Regel für die vier Gastgeber

Zwei bis vier weitere Tickets werden über Playoffspiele im Frühjahr 2028 vergeben. Sollten sich die Gastgeber nicht direkt qualifizieren, bekommen maximal zwei von ihnen von der UEFA einen Freiplatz für die Endrunde zugesprochen. 24 Teams nehmen an dem Turnier teil.