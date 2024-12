DFB-Boss lobt: Volle Stadien ein Verdienst des Trainers

DFB-Präsident Neuendorf stellt Bundestrainer Nagelsmann am Ende des EM-Jahres ein hervorragendes Zeugnis aus. Der Umbruch in der Nationalmannschaft sei gelungen.

Frankfurt/Main (dpa) – Trotz des verpassten Titelgewinns bei der Heim-EM hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Jahresabschluss in den höchsten Tönen gelobt. «Dass sich die Menschen wieder hinter der Mannschaft versammeln und die Stadien voll sind, gute Stimmung herrscht, das ist alles sehr erfreulich und vor allem ein Verdienst des Trainers», sagte Neuendorf in einem Interview des «Redaktionsnetzwerk Deutschland».

Nagelsmann habe den Umbruch in der DFB-Auswahl erfolgreich gestaltet, so Neuendorf. Der Bundestrainer verstehe es, «junge Leute zu integrieren, ohne dass man einen Leistungsabfall bemerkt. Er lässt einen begeisternden Fußball spielen, ist sehr ehrgeizig, will jedes Spiel gewinnen. Was den positiven Effekt hat, dass wieder eine enge Verbindung zwischen den Fans und der Nationalmannschaft entstanden ist», lobte der 63-Jährige.

Nagelsmann habe die Erwartungen des Verbandes seit der Amtsübernahme im September 2023 «definitiv» erfüllt, bekräftigte Neuendorf. «Ich bin deshalb überaus zuversichtlich, dass wir bei der nächsten Weltmeisterschaft eine sehr starke Truppe auf dem Platz sehen werden.»