Ende November ist Schluss mit der DeutschlandCard. Was das für gesammelte Punkte bedeutet und für welche Kunden jetzt die Zeit läuft.

München (dpa/tmn) – Noch bis Ende Oktober können Kunden der DeutschlandCard beim Einkaufen Punkte sammeln. Am 30. November endet dann das Bonusprogramm mit nach eigenen Angaben rund 10 Millionen Nutzerinnern und Nutzern. Gesammelte Punkte bleiben zunächst erhalten und können gemäß den Teilnahmebedingungen des Programms weiterhin eingelöst werden. Hier wird eine Geltungsdauer von bis zu 36 Monaten genannt, allerdings können einzelne Partner des Bonusprogramms auch eigene Regeln haben.

Der Betreiber rät dazu, die Punkte schnell umzuwandeln. Kunden haben dazu drei Möglichkeiten:

Die Einlösung an Esso-Tankstellen

Den Umtausch im Prämien-Shop

Den Umtausch gegen Universalgutscheine

Aber: Schaut man auf die Preise im Prämien-Shop, sind die – bei einem angesetzten Wert von 1 Cent pro Punkt – mitunter vergleichsweise hoch. Der Umtausch in Gutscheine oder die Verrechnung beim Tanken dürften der kosteneffizientere Weg sein, die hart ersammelten Punkte zu nutzen.

Esso steigt schon Ende Oktober aus dem Programm aus.

Wer etwa beim Tanken Punkte sammelt und einlöst, hat dafür an teilnehmenden Esso-Tankstellen noch bis zum 28. Oktober Zeit. Dann endet dort das Programm und Punkte können nicht mehr mit den Kosten für eine Tankfüllung verrechnet werden.

DeutschlandCard hatte im April 2026 die schrittweise Einstellung des Betriebs angekündigt. Seitdem sind bereits einige Möglichkeiten zum Punktesammeln entfallen.