Ein Zwölfjähriger unternimmt eine Spritztour auf der A1 im Landkreis Cloppenburg. Nach einem Unfall flüchtet das Kind mit dem beschädigten Auto.

Emstek (dpa) – Kurz nach Mitternacht ist ein Zwölfjähriger mit einem Auto über die A1 gefahren, bei der Abfahrt Cloppenburg kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Leitpfosten und Leitplanke. Anstatt anzuhalten, fuhr der Junge mit dem beschädigten Wagen in Fahrtrichtung Emstek weiter.

Unter anderem hatte sich eine Reifendecke von der Felge gelöst. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete den vor ihr fahrenden beschädigten Pkw, der später zum Stillstand kam, wie die Polizei mitteilte.

Die eintreffende Streifenwagenbesatzung traute ihren Augen nicht, als sich ein Junge aus Vechta als Fahrer des Fahrzeugs herausstellte. Das Kind blieb unverletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Zwölfjährige wurde an seine Mutter übergeben.