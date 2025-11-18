Zwei Tote bei Unwettern in Italien – auch ein Deutscher

Im Norden Italiens kommen nach schweren Regenfällen zwei Menschen ums Leben - ein 32 Jahre alter Deutscher offenbar unter besonders tragischen Umständen.

Triest (dpa) – Bei schweren Unwettern im Norden Italiens sind zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 32 Jahre alter Deutscher. In der Gemeinde Brazzano di Cormons wurde am Morgen die Leiche einer 83-jährigen Frau aus einem Haus gezogen, das von einer Schlammlawine verschüttet worden war, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatten die Rettungskräfte bereits die Leiche des Deutschen entdeckt, der seit einigen Monaten in dem Dorf lebte.

In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser. In der besonders schlimm betroffenen Gemeinde Brazzano wurden drei Häuser von den Schlammmassen verschüttet.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Deutsche schon in Sicherheit bringen können. Offensichtlich kehrte er jedoch nochmals um, um seine 83 Jahre alte Nachbarin zu warnen. Dabei sei er von einer neuen Schlammlawine erfasst worden, hieß es.

Nach italienischen Medienberichten kam der Mann aus Bayern. Demnach hatte er in dem kleinen Ort, in dem er zuvor bereits häufiger zu Besuch war, im Februar ein Restaurant eröffnet.