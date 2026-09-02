Bei der Polizei gehen Notrufe ein: In St. Pauli sollen Schüsse gefallen sein. Beamte eilen zu einem Fabrikgelände und finden zwei Schwerverletzte, die noch vor Ort sterben. Eine Fahndung läuft an.

Hamburg (dpa) – Zwei Männer sind auf einem Fabrikgelände im Hamburger Stadtteil St. Pauli getötet worden – mutmaßlich durch Schüsse. Zeugen hätten Schussgeräusche gehört und den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in der Nacht. Mehrere Polizeistreifen eilten demnach zum Einsatzort in der Lagerstraße nahe der S-Bahn-Station Sternschanze und fanden dort die beiden Männer, die noch vor Ort an ihren Verletzungen starben. Eine Fahndung mit «mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen» sei eingeleitet worden.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Mordermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass eine «Tatvorbeziehung» bestand – Opfer und Täter sich also kannten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, sagte der Sprecher des Lagezentrums.