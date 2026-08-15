Vor dem 277. Frankenderby liegt der Fokus auf Nürnbergs Zoma. Der Stürmer kann nach einem rasanten Match dann auch über den Prestigesieg jubeln - für den aber sorgen zwei seiner Offensivkollegen.

Fürth (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat das Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth gewonnen und sich an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Der «Club» rang den Erzrivalen in einem rasanten und ereignisreichen Match mit 4:2 (2:2) nieder. Nach einem Heimsieg zum Saisonstart feierte das Team von Coach Miroslav Klose den zweiten Erfolg im zweiten Spiel – das war Nürnberg letztmals 2017 gelungen. Matchwinner waren die Doppelpacker Piet Scobel (26./74. Minute) und Julian Justvan (45.+3/54.).

Fürth indes konnte nach einem 1:1 bei Absteiger St. Pauli nicht nachlegen. Dabei hatte Kapitän Felix Klaus die Hausherren ebenfalls mit zwei Toren (22./Handelfmeter/ 41.) in Führung gebracht. Am Ende aber wurde der Stürmer vor 16.126 Zuschauern zum tragischen Helden, als er in der 63. Minute per Foulelfmeter an Torhüter Jan Reichert scheiterte und den Ausgleich vergab.

Zoma diesmal im Schatten der Offensiv-Kollegen

Vor dem 277. Frankenderby hatte der Fokus vor allem auf Nürnberg-Stürmer Mohamed Ali Zoma nach dessen Dreierpack beim 3:0 am ersten Spieltag gegen Dresden gelegen. Der Angreifer, der für einige Vereine aus dem Ausland interessant ist und den «Club» noch verlassen könnte, stand aber diesmal im Schatten seiner Doppelpack-Offensivkollegen Justvan und Scobel.