Der Anpfiff der Zweitliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden verzögert sich wegen eines medizinischen Notfalls. In der Halbzeit folgt dann die traurige Nachricht.

Braunschweig (dpa) - Ein Zuschauer ist nach einem Notfall bei der Zweitliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden gestorben. In der Halbzeit verkündete der Stadionsprecher, dass der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus ums Leben gekommen sei. Auf Wunsch der Familie sollte das Spiel mit der Anfeuerung der Fans fortgesetzt werden.

Eintracht trauert um Fan

«Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen ist der betroffene Eintracht-Fan leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben», teilte die Eintracht in den sozialen Medien mit. «Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen. In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund.»

Wegen des Notfalls hatte sich der Anpfiff der Begegnung verzögert. «Aufgrund eines Notfalleinsatzes im Stadion wird das Spiel 15 Minuten später beginnen», hatte die Eintracht im vereinseigenen Liveticker mitgeteilt. Die Partie begann dann wie angekündigt mit 15 Minuten Verspätung. Rettungskräfte schirmten zuvor den Einsatzort mit großen weißen Planen ab. Per Stadiondurchsage wurde mitgeteilt, dass ein Mensch um sein Leben kämpfe.