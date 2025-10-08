Lkw-Fahrer ignorieren häufig die 3,5-Tonnen-Grenze – jetzt ist die Anschlussstelle Mainz-Mombach zu. Welche Folgen das für Pendler zwischen Wiesbaden und Mainz hat.

Wiesbaden/Mainz (dpa/lrs) – Die A643 zwischen Wiesbaden und Mainz ist im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Mombach für den gesamten Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Konkret betroffen sei die Abfahrtsrampe von der Schiersteiner Brücke aus Wiesbaden kommend nach Mainz, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Trotz wiederholter Kontrollen und Verkehrsbeobachtungen seien hier zahlreiche Verstöße gegen die geltende Lastbeschränkung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen festgestellt worden. Die Sperrung sei nun zum Schutz der Brücke und zur Gefahrenabwehr notwendig.

Geh- und Radwege entlang der Rampe bleiben von der Sperrung unberührt. Der Verkehr aus Wiesbaden wird über die Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim umgeleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die vom Mombacher Kreisel zur A643 Richtung Koblenz/Bingen möchten, sollen die Auffahrt Richtung Wiesbaden nutzen, die Schiersteiner Brücke überqueren und am Schiersteiner Kreuz wenden.

Die A643 verbindet Wiesbaden mit Mainz und führt über die Schiersteiner Brücke sowie die Anschlussstelle Mainz-Mombach mit sechs Teilbauwerken. Besonders die Vorlandbrücke Mombach aus dem Jahr 1962 leidet unter dem stark gestiegenen Schwerlastverkehr.

Positiv entwickelt hat sich den Angaben zufolge die Situation auf der Auffahrtsrampe von Mainz in Fahrtrichtung Bingen. Dank der Einhaltung der Lastbeschränkung durch die Verkehrsteilnehmer kann diese weiterhin für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen geöffnet bleiben.