Mit einem Erfolg gegen den Hamburger SV kann Mainz 05 den Aufsteiger wieder in den Abstiegskampf ziehen. Bei den Gästen fehlt ein ganz wichtiger Spieler.

Mainz (dpa) – Mit dem FSV Mainz 05 und dem Hamburger SV treffen zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags zwei Abstiegskandidaten aufeinander. Die Hanseaten haben ihre vergangenen fünf Partien nicht verloren und sich auf den neunten Tabellenplatz vorgearbeitet, während die Rheinhessen nur zwei Punkte vom Relegationsrang entfernt liegen.

HSV ohne Vuskovic

Der Mainzer Trainer Urs Fischer feiert am Spieltag seinen 60. Geburtstag und hofft nach dem 0:4 zuletzt bei Borussia Dortmund auf ein Erfolgserlebnis. Der Schweizer muss aber unter anderem auf den verletzten Abwehrchef Stefan Bell und den gesperrten Kapitän Silvan Widmer verzichten. Beim Aufsteiger aus Hamburg fehlt der ebenfalls gelb-gesperrte Abwehrchef und Leistungsträger Luka Vuskovic.