Mohamed Zoma - wer sonst? Der begehrte Stürmer lässt den 1. FC Nürnberg zum Start gegen Dynamo Dresden gleich dreimal strahlen. Was bedeutet das nun für Zomas Zukunft?

Nürnberg (dpa) – Mit einem Dreierpack hat Mohamed Zoma dem 1. FC Nürnberg einen Traumstart in die 2. Fußball-Bundesliga beschert und seinen Preis weiter nach oben getrieben. Der mit 14 Treffern schon in der vergangenen Saison erfolgreichste Torschütze der Franken schoss die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose am Sonntag beim 3:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden im Alleingang zum hoch verdienten Premieren-Dreier.

Nach einem Fehlstart in der vergangenen Spielzeit mit nur einem Zähler aus den ersten fünf Partien sorgte Zoma nach einem Zuspiel von Finn Ole Becker schon in der neunten Minute für den perfekten Nürnberger Einstand.

Mindestens 20 Millionen Euro

Die 41.622 Zuschauer wurden beim zweiten Treffer des 22-Jährigen etwas auf die Folter gespannt. Einen Lattenschuss von Tim Janisch staubte Zoma (45.+3) ab. Wegen vermeintlicher Abseitsposition musste aber der Videoschiedsrichter erst noch grünes Licht geben. Seinen dritten Treffer markierte Zoma (75.) im Nachschuss, nachdem er beim Foulelfmeter noch an Keeper Tim Schreiber gescheitert war. Es war sein zweiter Dreierpack in Deutschland.

Der wendige Stürmer war vor einem Jahr von UC AlbinoLeffe aus Italiens dritter Liga gekommen. Nun liegt die Schmerzgrenze für einen kurzfristigen Wechsel Zomas bei 20 Millionen Euro Ablöse, wie Aufsichtsratschef Peter Meier erst vor wenigen Tagen «nn.de» sagte.

Zoma bekamen die Dresdner auf ihrer rechten Seite nie in den Griff. Im Mittelfeld der Nürnberger agierte Adam Markhiev als umsichtiger Taktgeber. Da waren auch kleinere Abstimmungsprobleme in der neuen Innenverteidigung aus Fynn Otto (SC Verl) und Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos Piräus) gegen harmlose Dresdner zu verschmerzen. Fünf Minuten vor dem Ende durfte Zoma unter dem Applaus der Nürnberger Fans dann vorzeitig zum Duschen.