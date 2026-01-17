Manuel Neuer wird Ende März 40. Klärt sich bis dahin, ob der frühere Weltmeistertorwart beim FC Bayern weitermacht oder nicht?

München (dpa) – In der Zukunftsfrage um Manuel Neuer beim FC Bayern München gibt es angeblich einen konkreten Zeitplan. Dem «Bild»-Podcast «Bayern Insider» zufolge soll es in der Länderspielpause Ende März «das entscheidende Treffen» vom Verein mit dem Weltmeistertorwart von 2014 geben. Neuer, dessen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister Ende Juni ausläuft, wird am 27. März 40 Jahre alt. Unmittelbar danach soll der Termin stattfinden.

Neuer hatte sich Anfang des Jahres bei einem Fanclubbesuch «positiv gestimmt» gezeigt, was eine Verlängerung seines Vertrags beim FC Bayern angehe. Er wolle aber erst mal noch die nächsten Monate abwarten und gute Leistungen zeigen. Eine Entscheidung sei «Richtung Ende März, April» zu erwarten. «Dann werden wir sehen, ob es weitergeht oder nicht.»

Dem Podcast zufolge soll angeblich rund um den 1. oder 2. April die Entscheidung verkündet werden, ob Neuer beim FC Bayern weitermacht oder nicht. Der 124-malige frühere Nationalspieler war im Sommer 2011 vom FC Schalke zu den Münchnern gewechselt und ist dort seitdem ein Fixpunkt.