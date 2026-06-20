Mannheim (dpa) – Zu dutzenden Einsätzen rückte die Feuerwehr in Mannheim wegen eines Unwetters aus. Vor allem, weil Bäume auf Schienen, Autos, Gebäude und Straßen gefallen waren, wurden die Einsatzkräfte immer wieder alarmiert. Insgesamt zählte die Feuerwehr rund um Mitternacht 35 Einsätze, wie es in einer Mitteilung hieß. Verletzt wurde niemand.

Auch mehrere Blitzeinschläge wurden den Einsatzkräften gemeldet – darunter auch in einem Universitätsgebäude. Einsatzkräfte konnten den Angaben nach aber nichts feststellen. In einem Wohnhaus war zudem durch einen Blitz ein Brand ausgebrochen. Ein Trafo im Keller hatte Feuer gefangen.