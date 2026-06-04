Deutsche Fußballerinnen
Wück rechnet mit Berger-Einsatz gegen Norwegen
Ann-Katrin Berger
Torhüterin Ann-Katrin Berger war zuletzt angeschlagen - soll aber gegen Norwegen spielen können. (Archivbild)
Alberto Gardin. DPA

Bundestrainer Wück zeigt sich vor der wichtigen Norwegen-Partie optimistisch: Seine zuletzt angeschlagene Stammtorhüterin soll auf dem Platz mithelfen, das WM-Ticket zu buchen.

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Köln (dpa) - Fußball-Bundestrainer Christian Wück rechnet gegen Norwegen fest mit einem Einsatz der zuletzt angeschlagenen Torhüterin Ann-Katrin Berger. «Ein Ausrufezeichen vielleicht noch nicht, aber wir gehen alle davon aus, dass sie morgen spielen wird», sagte Wück auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Freitag (20.35 Uhr/ARD) in Köln. Mit einem Sieg würde die DFB-Elf das Ticket für die WM 2027 in Brasilien buchen.

Berger, die sich am 20. Mai beim Spiel ihres Clubs Gotham FC eine Bauchverletzung zugezogen hatte, habe nach den bisherigen Einheiten beim Nationalteam positive Signale gesendet, informierte der Cheftrainer. «Sie hat noch nicht zu 100 Prozent die Bälle aufs Tor bekommen», werde aber im Abschlusstraining voll gefordert. «Und sie geht davon aus und wir auch, dass das für morgen auch kein Problem mehr werden wird.»

Alternativen wären Johannes und Mahmutovic

Fällt Berger kurzfristig doch aus, müsste Wück im Tor auf Stina Johannes vom VfL Wolfsburg oder Bayerns Ena Mahmutovic setzen.

Nach dem enttäuschenden 0:0 Mitte April in Österreich liegt die deutsche Elf in Gruppe A4 noch einen Punkt vor Norwegen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für Brasilien. Bei einem Remis könnte das DFB-Team am kommenden Dienstag im letzten Gruppenspiel in Slowenien auch noch alles klarmachen. Verliert die DFB-Elf, zieht Norwegen vorbei. Dann droht ab Oktober der Umweg über die Playoffs.

© dpa-infocom, dpa:260604-930-172928/3

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