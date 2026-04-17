Besser geht's nicht: Anna-Carina Woitschack und Partner Evgeny Vinokurov holen bei «Let's Dance» 30 Punkte – und feiern ihren perfekten Auftakt in einem wilden Freudentaumel.

Köln (dpa) – Erst die Höchstpunktzahl, dann der Rausch: Sängerin Anna-Carina Woitschack ist mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov nach einem perfekten Auftritt bei «Let's Dance» im puren Freudentaumel versunken. Das Paar erhielt gleich mit dem ersten Tanz in der Show-Ausgabe vom Freitagabend von allen drei Juroren zehn Punkte – mehr geht nicht.

Als das Traumergebnis feststand, wurde es vor Freude chaotisch im Fernsehstudio in Köln. Woitschack und Vinokurov jubelten wild und konnten sich kaum beruhigen – ebenso wie viele ihrer Kollegen, die gratulieren wollten. Das seien die ersten 30 Punkte, schrie Vinokurov. «Da freuen sich aber zwei», kommentierte Moderatorin Victoria Swarovski.

Das Tanzpaar hatte einen Tango zum Hit «Beat It» von Popsänger Michael Jackson (1958-2009) getanzt. Die gesamte Folge von «Let's Dance» stand im Zeichen des einstigen «King of Pop» – präsentiert wurde ein «Michael Jackson Special», bei dem alle Kandidaten zu Songs des Weltstars tanzten.

«Ihr wart auf den Punkt», resümierte der sonst so strenge Juror Joachim Llambi nach dem Tango. «Das war echt ein so geiles Opening.»

Nicht mehr dabei war leider Schauspielerin Esther Schweins. Wegen einer Verletzung konnte die 55-Jährige nicht mehr antreten. Dafür rückte die eigentlich schon ausgeschiedene Influencerin Bianca Heinicke (33) nach und bekam eine neue Chance, die Jury zu überzeugen – so wie Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov.