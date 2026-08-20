Neue Gesichter, gesparte Millionen und hohe Erwartungen: Borussia Dortmund startet mit jungen Talenten und Routiniers in die Saison. Der erste Härtetest soll zeigen, wohin die Reise geht.

Dortmund (dpa) – Mehr Spektakel, mehr Begeisterung, mehr Erfolg? Bei Borussia Dortmund sollen aufregende neue Spieler für eine aufregende und maximal erfolgreiche neue Saison sorgen. Doch vor dem ersten Pflichtspiel bleiben noch einige Fragezeichen. Dabei könnte der erste Härtetest kaum größer sein: Im Franz-Beckenbauer-Supercup empfängt der BVB am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) den Double-Sieger FC Bayern München.

«Wir sind am Anfang der Saison, keiner weiß so richtig, wo er steht. Deswegen wird das Spiel irgendwo auch ein Fingerzeig sein: Wo stehen wir, wo wollen wir hin, was wollen wir machen», sagte Kovac vor dem Duell um den ersten Titel der Saison. «Ich glaube schon, dass wir gut dastehen, aber es ist alles noch vage. Wo die Reise hingeht, sieht man nach den ersten fünf, sechs Spielen. Aber die Reise soll auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen», betonte er.

Dortmund verjüngt seinen Kader

Der BVB-Kader hat über den Sommer ein neues Gesicht bekommen. In Julian Brandt, Karim Adeyemi und Niklas Süle hat der Verein Erfahrung und prominente Namen verloren. Auch Yan Couto und Julien Duranville sind nicht mehr dabei. An ihre Stelle rückt eine deutlich jüngere Mannschaft – mit viel Talent, einigen Wetten auf die Zukunft aber auch neuen Impulsen. Nach schleppendem Beginn nahm die Transferbewegung deutlich Fahrt auf.

Kaua Prates und Justin Lerma kamen mit 18 Jahren aus Südamerika und dürften noch etwas Anlaufzeit benötigen. Joane Gadou (19), Konstantinos Karetsas (18), der im Härtetest beim FC Arsenal (3:2) mit einem Traumtor glänzte, und Giannis Konstantelias (23) können dem BVB mit ihren Profilen dagegen schon früh in der Saison helfen. Zudem rückten mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis auf – allen voran der 18-jährige Samuele Inacio.

Junge Talente treffen auf erfahrene Säulen

Ganz auf Erfahrung verzichtet Dortmund allerdings nicht. Routiniers wie Waldemar Anton (30), Serhou Guirassy (30) und Ramy Bensebaini (31) sollen Stabilität geben. Die noch verletzten Emre Can (32) und Nico Schlotterbeck (26) gehören ebenfalls zu den wichtigen Säulen. Auch der bislang letzte Neuzugang, Mittelfeldspieler Joey Veerman aus den Niederlanden, gehört mit seinen 27 Jahren nicht mehr zu den ganz jungen Spielern.

«Alles, was uns stark gemacht hat, wollen wir halten. Alles anderen wollen wir verbessern. Wir haben gute Spieler verloren, wir haben gute Spieler dazugewonnen. Es kann sicherlich das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen knacken und knarren, aber das kriegen wir hin», ordnete Kovac ein. «Wir werden sehen, inwieweit wir die gute Leistung vom letzten Jahr bestätigen können und vielleicht sogar ausbauen können. Das wäre natürlich das Ziel.»

Gesparte Millionen, hohe sportliche Ansprüche

Ein Ziel hat der BVB bereits erreicht: Bei den Kaderkosten wurde laut Sportgeschäftsführer Lars Ricken ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart. «Ich wäre alles andere als unglücklich, wenn wir mit diesem Kader auch in die Saison gehen. Wir wollten jünger, entwicklungsfähiger werden, ohne sportliche Substanz zu verlieren», sagte Ricken und machte zugleich klar: «Wir können nicht sagen, wir holen jetzt die ganz Jungen und werden dann Sechster.»

Ob der neue Kurs bereits Früchte trägt, kann der BVB am Samstag erstmals zeigen. Es ist die zehnte Supercup-Paarung zwischen beiden Vereinen. Bayern führt den direkten Vergleich in diesem Wettbewerb mit fünf Siegen gegenüber vier Dortmunder Erfolgen. Im ausverkauften Dortmunder Stadion sollen die Statistik ausgeglichen und die neuen Ambitionen untermauert werden. Der erste Titel der Saison wäre dafür der sichtbarste Beleg.