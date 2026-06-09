Weltmeisterschaft 2027
WM-Wildcards für Handballer aus der Türkei und Saudi-Arabien
Handball-Weltmeisterschaft
Um diesen Pokal geht es bei der Handball-WM in Deutschland. (Archivbild)
Soeren Stache. DPA

Die Türkei erhält für die Handball-WM 2027 erstmals eine Wildcard, Saudi-Arabien ist beim Turnier in Deutschland zum elften Mal dabei. Welche Nationen diesmal leer ausgehen.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa) – Die Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland gehen an die Türkei und Saudi-Arabien. Das gab der Weltverband IHF bekannt. Damit gehen Nationen wie Ungarn, die Niederlande, Österreich oder auch die Schweiz leer aus. Insgesamt hatten 13 Nationen eine Wildcard beantragt.

Für die Türkei ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt, Saudi-Arabien ist zum elften Mal dabei. Bei der Auslosung der Vorrunden-Gruppen, die an diesem Mittwoch im Münchner Hofbräuhaus durchgeführt wird, finden sich beide Teams in Topf 4 mit den schwächsten Mannschaften.

Die WM findet von 13. bis 31. Januar statt. Gespielt wird in Kiel, Hannover, Magdeburg, Stuttgart, Köln und München. In der bayrischen Landeshauptstadt bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorrundenspiele.

© dpa-infocom, dpa:260609-930-196344/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren