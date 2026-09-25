Bei den Finals der Triathlon-Weltserie um WM-Medaillen gibt es für die deutschen Para-Starter gleich zwei Podestplätze. Para-Star Schulz ist mit Silber aber nur bedingt zufrieden.

Pontevedra (dpa) – Die deutschen Para-Triathleten haben beim Finale der World Triathlon Championships Silber und Bronze gewonnen. Dabei verpasste der zweimalige Paralympics-Sieger Martin Schulz in der Klasse PTS5 seinen insgesamt fünften Weltmeistertitel nur knapp. Auf Gold fehlten dem 36-jährigen Leipziger 16 Sekunden. Erster wurde Chris Hammer (USA).

«Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich bin hierhergekommen, um Weltmeister zu werden», sagte Schulz nach dem Rennen über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen: «Die Formkurve ging zuletzt steil nach oben, aber heute war nicht der beste Tag.» In der Klasse PTS3 verpasste Valentin Hanzer als Vierter um nur drei Sekunden das Podium.

Duo wie im vergangenen Jahr Dritter

In der Klasse PTVI der sehbeeinträchtigten Triathletinnen sicherte sich Anja Renner mit Guide Maria Paulig die Bronzemedaille – so wie vor einem Jahr bei den WM-Finals in Australien. «Mit dem Resultat können wir mehr als zufrieden sein, vor allem weil ich heute keinen so guten Tag hatte», sagte Renner.