Auszeichnung
Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu nachhaltigem Wachstum
Wirtschaftsnobelpreis 2025
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt. Das verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

