US-Präsident Donald Trump geht im Zollstreit mit der EU wieder in den Angriffsmodus über. Deutschland warnt vor den Folgen für beide Seiten.

Berlin (dpa) – Außenminister Johann Wadephul hat vor den beiderseitigen Konsequenzen eines Zollstreits mit den USA gewarnt. «Ich glaube, derartige Zölle helfen niemandem, sondern führen nur dazu, dass die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Märkten darunter leiden würde», sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar.

Die Reaktion obliege nun der Europäischen Kommission. «Sie hat unsere volle Unterstützung, indem sie unsere Zugänge zu dem amerikanischen Markt bewahren will», sagte Wadephul weiter. Es gehe darum, Europa und den europäischen Markt zu verteidigen, aber auch den Gesprächen mit Washington Überzeugungskraft zu entfalten.

Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hatte sich US-Präsident Donald Trump für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen. Diese Abgabe für Waren aus der EU solle am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zu den laufenden Verhandlungen schrieb Trump, dass diese zu nichts führten.