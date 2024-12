Trump kündigt milliardenschwere Softbank-Investitionen an

Washington (dpa) – Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Investitionen des japanischen Technologiekonzerns Softbank in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar (rund 95 Milliarden Euro) in Projekte in den Vereinigten Staaten angekündigt. Mit diesem Investment sollten 100.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden, sagte Softbank-Chef Masayoshi Son bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Das Geld soll in den kommenden vier Jahren fließen.

Diese «historische Investition» sei eine Demonstration des Vertrauens in Amerikas Zukunft, sagte Trump. Sie werde dazu beitragen, dass «Künstliche Intelligenz, neue Technologien und andere Industrien von morgen» aufgebaut würden. Trump versuchte bei dem Auftritt außerdem den Chef des japanischen Technologie-Investors dazu zu bewegen, seine Investitionen auf 200 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Dieser sagte, dass er es versuchen werde. Softbank hatte bereits nach Trumps erstem Wahlsieg 2016 Investitionen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zugesagt.