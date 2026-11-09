Nach dem heftigen Kurseinbruch an der Wall Street sind die Märkte in Ostasien positiv in die Handelswoche gestartet. Auch der Dax erholt sich nach einem zögerlichen Start.

Seoul/Tokio/Frankfurt a.M. (dpa) - Nach deutlichen Kurseinbrüchen in der Vorwoche haben sich die Börsen in Ostasien und der Dax etwas erholt. Der deutsche Leitindex startete zunächst zögerlich, lag nach der ersten Handelsstunde aber 0,6 Prozent im Plus bei 25.970 Punkten.

Nach einem Rekordhoch zum Ende vergangener Woche erwischte der sogenannte «blaue Tsunami» auch den Dax - eine Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress. «Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen», sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Der Softwarekonzern SAP hatte sich seit Juli vom Malus eines «KI-Opfers» erholt. Am Donnerstag hatte die Aktie ihr Jahreshoch erreicht. Am Montag profitierten die Papiere mit plus 2,3 Prozent von einer Empfehlung der US-Bank JPMorgan. Ihre Verluste vom Freitag machten die Papiere wett - blieben aber mit 215,50 Euro unter ihrem erreichten Jahreshoch. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Analyst Toby Ogg. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot von SAP Fortschritte.

Leichte Erholung auch an Börsen in Ostasien

Die Börsen in Ostasien erholten sich nach dem spektakulären Ausverkauf von Aktien der KI-Branche in der vergangenen Woche wieder etwas. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag zum Wochenbeginn zwei Stunden nach Handelsstart gut 3 Prozent im Plus, beim südkoreanischen Kospi waren es zum selben Zeitpunkt (11.00 Uhr Ortszeit) 1,2 Prozent. Die für die KI-Lieferkette wichtigen Speicherchip-Produzenten Samsung Electronics und SK Hynix starteten mit 2,6 Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent ebenfalls positiv in die Handelswoche.

Der Hang-Seng-Index an der eine Stunde später öffnenden Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 0,7 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um knapp 0,5 Prozent.

Der außergewöhnliche KI-Ausverkauf an der Wall Street setzte Ende vergangener Woche auch den Börsen in Asien stark zu. Hintergrund waren Sorgen über die künftige Entwicklung des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz infolge des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Anleger machten sich nicht mehr nur Gedanken darum, ob sich Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig lohnen, sondern es kam auch die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Allein am Donnerstag verloren die Unternehmen im breiten US-Index S&P 500 kumuliert knapp drei Billionen US-Dollar (2,7 Billionen Euro) an Börsenwert. Auch die Gefahr steigender Ölpreise rund um den nach wie vor massiv eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus dämpfte die Stimmung unter den Anlegern.