Wiesbaden (dpa) – Hoffnung für den kriselnden Wohnungsbau in Deutschland: Nach einem langen Rückgang steigt die Zahl der Baugenehmigungen wieder. Im Januar wurden 18.000 Wohnungen von den Behörden bewilligt – 6,9 Prozent oder 1.200 mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.

Damit stieg die Zahl der Baugenehmigungen zum zweiten Mal in Folge, nachdem es bereits im Dezember ein Plus von gut 5 Prozent zum Vorjahresmonat gegeben hatte. Allerdings kommen die Zuwächse von niedrigem Niveau aus: «Zuvor war die Zahl der zum Bau genehmigten Wohnungen seit April 2022 durchgängig gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken», erklärten die Statistiker.

Im Januar stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser besonders stark um gut ein Fünftel (21,7 Prozent). Bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, gab es ein Plus von 5,8 Prozent. Ein Rückgang von gut zehn Prozent wurde dagegen bei den Genehmigungen für Zweifamilienhäuser verzeichnet.

Erholung von niedrigstem Stand seit 2010

In den Zahlen des Statistischen Bundesamts sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch Umbauten enthalten. Die Bewilligungen sind mit Blick auf den Wohnungsmangel in Städten ein wichtiger Indikator: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. 2024 war die Zahl der Baugenehmigungen um knapp 17 Prozent auf 215.900 gesunken – der niedrigste Stand seit 2010.

Bauzinsen steigen mit Aussicht auf Schuldenpaket

Der Wohnungsbau steckt angesichts gestiegener Zinsen und hoher Baukosten seit längerem in der Krise. Zwischenzeitlich waren die Bauzinsen gefallen, was die Nachfrage von Verbrauchern nach Baufinanzierungen angekurbelt hatte. Jüngst sorgte allerdings das geplante, Hunderte Milliarden Euro schwere Finanzpaket von Union, SPD und Grünen für einen rapiden Anstieg der Kapitalmarktzinsen – im Zuge dessen kletterten auch die Bauzinsen wieder.