Düsseldorf (dpa) – In Deutschland sind so viele Menschen wie noch nie Mitglied in einem Fitnessstudio. Die Studios hatten im vergangenen Jahr 11,71 Millionen Mitglieder und damit 3,6 Prozent mehr als 2023, wie der Branchenverband DSSV in Düsseldorf mitteilte. Der bisherige Höchstwert von 11,66 Millionen im Jahr 2019 wurde übertroffen. Mit der Corona-Pandemie brachen die Mitgliederzahlen ein, nun hat die Branche diese negativen Folgen den Zahlen zufolge überwunden. Als einen Grund für die höhere Nachfrage nannte der Verband ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein.

Der Umsatz der 9127 kommerziell betriebenen Studios in Deutschland kletterte 2024 den Angaben zufolge um 7 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro. In der Branche sind 157.700 Menschen beschäftigt. In Köln findet vom 10. bis 13. April die Fitness-Messe Fibo statt, in der neue Geräte, Trainingsmöglichkeiten und andere Innovationen präsentiert werden.