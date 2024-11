Elektroflugzeugbauer Lilium kündigt Insolvenzantrag an

München (dpa) – Der Elektroflugzeug-Pionier Lilium hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung angekündigt. Das Unternehmen habe nicht mehr die notwendigen zusätzlichen Mittel, um das Geschäft fortzusetzen, teilte Lilium am Donnerstag der US-Börsenaufsicht mit. Der Vorstand werde deshalb in den nächsten Tagen Insolvenzantrag wegen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit stellen und Selbstverwaltung beantragen.