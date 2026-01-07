Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte

Trotz Flaute in Deutschland knackt der Dax die 25.000 – warum Anleger trotzdem feiern und welche Branchen besonders im Blickpunkt stehen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Der deutsche Börsen-Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten auf 25.003,73 Zähler.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber. Auch die Saisonalität spricht für den Dax, denn der Januar zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten. Zu den Indexrekorden trugen zudem ungelöste Konflikte bei: Da sich der Ukraine-Krieg weiter hinzieht, waren hierzulande Rüstungsaktien gefragt.

Günstige Ölpreise helfen

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnten den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die «Neujahres-Rally» im Dax sei in vollem Gang.

Auch anderswo steigen die Kurse

Die Börsenstimmung ist derzeit insgesamt ausgesprochen freundlich. In Europa nimmt das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6.000 Zählern. Rückenwind kommt aber auch von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial inzwischen auf die Marke von 50.000 Punkten zusteuert.

Schon am Montag hatte Hoffnung auf eine Wirtschaftsbelebung in Deutschland den Dax auf ein Rekordhoch getrieben; auch Bestmarken an den US-Börsen trugen dazu bei.

Bereits gegen Ende 2025 hatten Anleger am deutschen Aktienmarkt zunehmend auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft durch die schuldenfinanzierten Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung sowie durch weniger Bürokratie gesetzt.

Rekord trotz Wirtschaftskrise

Die Rally an den Börsen steht in starkem Gegensatz zur gegenwärtig zähen Wirtschaftsflaute in Deutschland. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die 40 im Dax geführten Konzerne international aufgestellt und machen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland.