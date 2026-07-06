Die Koalition will Fehlzeiten in Firmen senken - mit höheren Hürden für Bescheinigungen der Arbeitsunfähigkeit. Auch aus der Kanzlerpartei kommen Einwände. Ärzte warnen vor großem Extra-Aufwand.

Berlin (dpa) - Die Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitzen für erschwerte Krankmeldungen im Job stoßen auch beim CDU-Arbeitnehmerflügel auf Kritik. Der Vize-Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, sagte dem «Tagesspiegel»: «Die Koalition muss dieses völlig unnötige Thema schnell abräumen.» Die meisten Menschen, mit denen er darüber gesprochen habe, seien entsetzt von der angekündigten Pflicht zu einer Krankschreibung an Tag eins. «Es gibt einen Riesen-Unmut darüber.» Laut einer Schätzung könnte es zu Millionen zusätzlichen Praxisbesuchen kommen.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte vereinbart, die Möglichkeit telefonischer Krankschreibungen abzuschaffen. Außerdem soll die verpflichtende Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag als gesetzliche Regel eingeführt werden - statt wie bisher am vierten Tag. In Betrieben sollen abweichende Regeln vereinbart werden können. Arbeitgeber können auch jetzt eine frühere Vorlage verlangen.

Schätzung: Millionen Praxisbesuche mehr

Nach einer groben Schätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) würden Krankschreibungen ab dem ersten Tag erheblichen Aufwand auslösen. Zu rechnen sei konservativ geschätzt mit mindestens 30 Millionen zusätzlichen Praxisbesuchen im Jahr, teilte die KBV auf Anfrage mit. Bei einer Behandlung von zehn Minuten für Untersuchung und Gespräch ergäbe dies demnach 208.000 Arbeitstage. Basis sind den Angaben zufolge Krankenkassendaten, wonach 36,5 Prozent der Krankschreibungen für ein bis drei Tage ausgestellt werden - und die Annahme, dass bisher etwa so viele Versicherte ohne eine Bescheinigung fehlen. Zuerst berichtete das «Deutsche Ärzteblatt» darüber.

Kanzler will Krankenstand senken

Kanzler Friedrich Merz (CDU) begründete die geplanten strengeren Regeln damit, dass der Krankenstand gesenkt werden solle. Er machte deutlich, das heiße nicht, dass man am ersten Tag in die Praxis gehen müsse. Bereits möglich ist, dass Ärzte den Beginn einer Arbeitsunfähigkeit rückdatieren - aber «nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu drei Tagen», wie eine Richtlinie festlegt. Aus der SPD kamen Mahnungen zu einer praktikablen Umsetzung der Vereinbarungen des Koalitionsausschusses.

CDA-Vize Bäumler sagte: «Die Koalition sollte sich anderen Themen zuwenden, statt das Signal an die Menschen in Deutschland zu senden, dass sie ihnen misstraut.»

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigte die Pläne. Es gehe um einen gesetzlichen Rahmen, der dann austariert werden müsse, sagte er nach Situngen der CDU-Spitzengremien. Unternehmen könnten entscheiden, wie sie ihn mit Leben füllen. Es sei in vielen Firmen schon heute so, dass man eine Krankschreibung am ersten Tag vorlegen müsse. Es gebe zudem die Idee, dass man es mit einer Bescheinigung rückwirkend machen könne.