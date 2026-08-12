Seit Ende März hat niemand beim Spiel «6 aus 49» die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt. Nun steht die nächste Ziehung an.

Bremen (dpa) – Millionen Menschen warten gespannt auf die Ziehung der Lotto-Zahlen am heutigen Mittwochabend. Im Jackpot liegt die Maximalsumme von 50 Millionen Euro. Seit 39 Ziehungen hat niemand die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt. «Das gab es noch nie, seit es Lotto „6 aus 49“ gibt», sagte die Sprecherin von Lotto Bremen, Bianca König. Lotto Bremen hat derzeit die Federführung im Deutschen Lotto- und Totoblock.

Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden. Zuletzt gewann am 25. März 2026 eine Person aus Bayern den Jackpot.

Nächster Jackpot startet mit Maximalsumme

Beim Spiel «6 aus 49» sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn liegt der nächste Jackpot deshalb direkt wieder bei 50 Millionen Euro.

Hohe Summen im Jackpot seien für viele Menschen ein Anreiz, Lotto zu spielen, sagte die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass es ein Geschäft mit dem Zufall sei. Daher könne man nie wissen, wie lange es bis zu einem Hauptgewinn dauere.

Zu den Gefahren des Glücksspiels gehört, dass es süchtig machen kann. Spielerinnen und Spieler könnten mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, warnen Suchtexperten. Die Erfolgsaussichten sind extrem gering.