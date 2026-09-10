Nach seiner Gala zum Champions-League-Start spricht Stuttgarts Ermedin Demirovic auch über den torlosen Kumpel - und den spannenden Konkurrenzkampf in der VfB-Offensive.

Stuttgart (dpa) - Dreierpacker Ermedin Demirovic hat seinem erneut torlosen Teamkollegen Deniz Undav nach dem Auftaktsieg des VfB Stuttgart in der Champions League den Rücken gestärkt. «Zwei Tore vorzulegen, ist auch nicht selbstverständlich», sagte der Stürmer nach dem 3:1 (3:1) des schwäbischen Fußball-Bundesligisten gegen Viking Stavanger. Undav sei ein «Riesenspieler», über den entsprechend oft geredet werde, erklärte Demirovic. «Ich glaube, Deno wird schon immer wieder allen Kritikern den Mund zumachen.»

Demirovic war beim Sieg gegen den norwegischen Meister der Matchwinner, traf am Mittwochabend in der 20., 26. und 32. Minute. «Ein Tag, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde», sagte der Nationalstürmer Bosnien-Herzegowinas: «Unfassbar.» Offensivpartner Undav war auch im vierten Pflichtspiel der Saison ohne Tor geblieben, hatte aber immerhin zwei Treffer vorbereitet. «Wir verstehen uns blind», sagte Demirovic über Undav, den tags zuvor auch schon VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vehement verteidigt hatte.

«Geht mir am Hintern vorbei»

Stuttgarts Offensive ist derzeit ohnehin ein Dauerthema - schon wegen der großen Auswahl und der schwierigen Entscheidungen, die Hoeneß immer wieder treffen muss. «Mir geht's am Hintern vorbei, wer mein Konkurrent ist oder wie auch immer», sagte Demirovic bei DAZN. Erstmals in dieser Spielzeit hatte er gegen Stavanger in der Startelf gestanden. Dzenan Pejcinovic, beim 4:0 im Pokal bei Hansa Rostock Dreifachtorschütze, war diesmal nur Joker.

«Ich bin gut mit ihm, bin gut mit jedem in der Mannschaft», sagte Demirovic. «Ich habe vor der Saison gesagt: Wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft, dazu gehören drei Stürmer. Das würdest du in jedem Verein so haben. Es gibt nirgends einen Freifahrtschein, dass du jedes Spiel machst. Egal, wer von uns spielt, haben wir richtig Qualität auf dem Platz.» Das gelte auch für Undav. Von außen werde gern mal gestichelt, meinte Demirovic. Innerhalb der Mannschaft sei davon nichts zu sehen, erklärte der 28-Jährige nach seiner Gala.