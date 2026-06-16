Serena und Venus Williams kehren gemeinsam im Doppel nach Wimbledon zurück. Wie stehen die Chancen auf ein Einzel-Comeback von Serena?

London (dpa) – Tennis-Legende Serena Williams kann ihr Comeback gemeinsam Schwester Venus beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fortsetzen. Die US-Amerikanerinnen bekommen eine Wildcard für das Doppel des Turniers, das in weniger als zwei Wochen beginnt, wie der All England Club bekanntgab.

Serena Williams (44), die als beste Spielerin der Geschichte gilt, hatte erst vor zwei Wochen ihre Tennis-Rückkehr angekündigt und spielt Doppel beim Turnier in Berlin. Ihre Schwester, die am Mittwoch 46 Jahre alt wird, ist sporadisch noch auf der WTA-Tour aktiv. Die Williams-Schwestern haben gemeinsam drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen, darunter sechs in Wimbledon – den ersten im Jahr 2000 und den letzten im Jahr 2016.

Es wird auch über einen Start von Serena Williams im Einzel spekuliert. Eine Wildcard für den Wettbewerb ließen die Veranstalter noch offen.