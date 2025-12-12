Wim Wenders wird Berlinale-Jurypräsident

Bei der Berlinale 2026 übernimmt Wim Wenders die Leitung der Internationalen Jury. Was den Regisseur an der Aufgabe in seiner Heimatstadt besonders reizt.

Berlin (dpa) – Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Wim Wenders wird bei der Berlinale 2026 Präsident der Jury. Wenders zähle zu den einflussreichsten Stimmen des internationalen Kinos und bereichere die Filmwelt seit sechs Jahrzehnten mit seinen Werken, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit, die vom 12. bis 22. Februar 2026 stattfinden.

Wenders: «Wie großartig kann es noch werden?»

Der Berliner freute sich über das Angebot, die Jury zu leiten, und das in seiner Heimatstadt. «Das wird eine völlig neue Art sein, Filme bei der Berlinale zu sehen – endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden?», sagte er laut Mitteilung.

Der 80-Jährige gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Bekannt ist er für Filme wie «Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin», «Pina» oder «Perfect Days» aus dem Jahr 2023. Wenders wurde auch selbst schon auf der Berlinale gewürdigt, wie 2015 mit dem Goldenen Ehrenbären. Nun darf er selbst entscheiden, wer den Goldenen Bären für den besten Film und die Silbernen Bären erhält. Die Verleihung ist am 21. Februar 2026 geplant.