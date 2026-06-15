Serena Williams bringt sich für ihren Auftritt beim Berliner Tennisturnier schon mal in Schwung. Dagegen ist Eva Lys die einzige deutsche Teilnehmerin im Hauptfeld.

Berlin (dpa) - Serena Williams bereitet sich in der deutschen Hauptstadt auf ihren Einsatz beim Doppel-Wettbewerb der Berlin Tennis Open vor. Auf Instagram postete die 44 Jahre alte US-Amerikanerin Fotos und Videos vom Training auf einem Rasenplatz.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, für die es das zweite Turnier nach ihrem Comeback ist, bestreitet mit der Tschechin Karolína Muchová die Doppel-Konkurrenz. Das erste Spiel ist aktuell für Dienstag (17.30 Uhr) terminiert. Angesichts der Wetterkapriolen in der Hauptstadt kann sich der Auftakt aber ebenso verschieben wie die für Montag angedachte Pressekonferenz der viermaligen Olympiasiegerin, die bis zum Montagnachmittag keine Terminierung erhalten hatte.

Brockmann und Seidel scheitern in der Qualifikation

Während Williams auf ihren ersten Auftritt in Berlin wartet, ist das Turnier für Ella Seidel und Tessa Brockmann bereits beendet. Die Hamburgerin Seidel verlor in der ersten Qualifikationsrunde gegen die Französin Diane Parry mit 3:6, 4:6.

Tessa Johanna Brockmann aus Itzehoe besiegte zunächst in dem am Samstag abgebrochenen Spiel die US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 6:4, 6:2. In der zweiten Qualifikationsrunde unterlag die 20-Jährige der Niederländerin Suzan Lamens mit 2:6, 2:6.

Somit ist die per Wildcard ausgestattete Eva Lys die einzige Deutsche im Hauptfeld. Die Hamburgerin, die am Samstag die Auslosung der Paarungen vorgenommen hatte, trifft in der ersten Runde auf eine Qualifikantin.