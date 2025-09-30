Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen. Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). «Es war alles gut.» Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.
Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB.
© dpa-infocom, dpa:250930-930-105380/1