Eurovision Song Contest
Wie Sarah Engels vor dem ESC-Finale geschlafen hat
Eurovision Song Contest - Probe für 1. Halbfinale
Sarah Engels geht im Finale mit Startnummer 2 ins Rennen.
Jens Büttner. DPA

Kein Auge zubekommen in der Nacht vor dem großen Auftritt beim ESC? Bei der deutschen Teilnehmerin Sarah Engels ist das auf jeden Fall nicht so.

Lesezeit 1 Minute

Wien (dpa) - Deutschlands ESC-Teilnehmerin Sarah Engels geht ausgeschlafen in das Finale des Eurovision Song Contest. Die Nacht sei «ehrlicherweise ganz entspannt» gewesen, sie habe ganze 7,5 Stunden geschlafen, sagte sie der «Bild». Das sei für sie als Mama sehr viel. «Also normalerweise zu Hause schlafe ich weniger als hier. Aber hier habe ich versucht, mir ein bisschen Ruhe zu gönnen in der Nacht», so die 33-Jährige. 

In Wien kämpfen am Abend 25 Lieder und ihre Interpreten um den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest (ab 21.00 Uhr live im Ersten). Engels geht mit der Startnummer 2 mit der Dance-Nummer «Fire» ins Rennen. Ihre Angehörigen sind auch vor Ort.

Es sei einfach schön, die Familie dazuhaben und zu wissen: «Egal, was heute Abend passiert, ich werde in die Arme geschlossen, ich werde genau so geliebt wie vorher auch, und das ist einfach ein sehr schönes und wichtiges Gefühl», sagte Engels.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-86587/3

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