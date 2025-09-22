Streit braucht Zeit - aber wie viel? Experten empfehlen, Konflikte weder zu überstürzen noch unnötig in die Länge zu ziehen - und erklären, wann Pausen wichtig sind.

Augsburg / Frankfurt (dpa/tmn) – Streiten um des Streitens willen bringt nichts und kostet nur Zeit. Aber wie viel Zeit sollte eine fruchtbare – also nicht feindselige – Auseinandersetzung einnehmen? Da ist die Spanne nach Ansicht von Fachleuten sehr breit.

«Ein guter Streit dauert zwischen 60 Sekunden und 60 Minuten», sagt Streitforscher Christian Boeser von der Uni Augsburg. Warum? «Nach 60 Sekunden kann ich erkennen, ob der andere in der richtigen Stimmung ist, sich mit mir offen auseinanderzusetzen. Und nach 60 Minuten ist es ganz gut, zumindest eine Pause zu machen.» Denn gut zu streiten, erfordere Konzentration. Und in jedem Fall gelte: «Nach dem Streit ist vor dem Streit!»

Auch nach Ansicht von Birte Karalus, Kommunikations-Expertin und Autorin («Lasst uns streiten!») gibt es keinen einheitlichen Richtwert, wie lange ein guter – oder eben auch schlechter – Streit dauert: «Es hängt davon ab, wie groß das Missverständnis ist.» Wer abkürze – auch zeitlich – lande ihrer Ansicht nach meist im Abseits. Ihr Appell: «Streiten Sie gründlich, damit nichts hängen bleibt und man wieder von vorn beginnen muss!»

Birte Karalus, Homepage

Christian Boeser, Uni Augsburg

Das Projekt «Streitförderer»