Bremen (dpa) – Werder Bremen hat den österreichischen Nationaltorwart Alexander Schlager verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 30-Jährige aus seiner Heimat von RB Salzburg an die Weser. Über die Vertragsdauer und die Ablöseformalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

«Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird», sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: «Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch.»

Zehn Einsätze in der Champions League

Schlager bestritt 241 Spiele in der österreichischen Bundesliga sowie 23 Partien in der Europa League und zehn Begegnungen in der Champions League. Für das Nationalteam lief er bislang 30 Mal auf, zuletzt bei der WM in den USA. Schlager stand bei allen vier WM-Partien im Tor des Teams von Trainer Ralf Rangnick. Im Sechzehntelfinale war Österreich gegen Spanien beim 0:3 chancenlos.

Schlager komplettiert das Torwartteam des SV Werder Bremen, zu dem neben Karl Hein auch Routinier Markus Kolke und Nachwuchsmann Stefan Smarkalev zählen.