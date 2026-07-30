Die Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der eingestürzten Tribüne im Weserstadion haben begonnen. Ein Termin für die mögliche Fertigstellung wird genannt.

Bremen (dpa) – Drei Wochen nach dem Teileinsturz einer Tribüne im Weserstadion ist absehbar, wann der Block 53 und damit die Heimstätte des SV Werder Bremen wieder voll nutzbar ist.

«Wir gehen nicht vom Saisonstart aus. Wir gehen auch nicht vom zweiten Heimspiel aus», sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weser-Stadion GmbH. «Aber in Richtung drittes Heimspiel glauben wir, dass wir dann eigentlich wieder den Block 53 vollumfänglich nutzen können.»

Gegen Paderborn wieder vor voller Tribüne?

Das wäre die Partie am Wochenende 16. bis 18. Oktober gegen Aufsteiger SC Paderborn. In dieser Woche seien die Abbrucharbeiten im beschädigten Zuschauerblock gestartet, sagte Otto. «Wir sind gut im Zeitplan.»

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, war Anfang Juli unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt worden. Dadurch war es zu einem Teileinsturz gekommen. Rund 500 Plätze sind betroffen.

Zuschauer können auch nach Baumaßnahmen wieder hüpfen

Er könne nachvollziehen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein wenig unwohl fühlen würden. «Das ist genauso sicher wie vorher auch», sagte Otto. Die Zuschauer könnten bei allen Toren hüpfen und springen.

Die betroffenen Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhaber sollen bis zur Fertigstellung andere Plätze bekommen. Dafür würden dann weniger Tickets in den freien Kartenverkauf gehen.