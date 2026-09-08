Die CDU muss sich nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt neu sortieren. In der Landtagsfraktion könnte es zu einer Kampfabstimmung kommen.

Magdeburg (dpa) - Zwei Tage nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die CDU-Landtagsfraktion in Magdeburg zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Geplant ist die Neuwahl der Fraktionsspitze. Aus Fraktionskreisen hieß es vor der Sitzung, dass Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden antreten könnte.

Auch der bisherige Fraktionschef Guido Heuer (CDU) hatte zuvor erkennen lassen, dass er das Amt weiter ausüben möchte. Zudem ließ auch der Landtagsabgeordnete Ulrich Thomas (CDU) offen, ob er sich bewirbt. Heuer und Schulze kamen gemeinsam zur Fraktionssitzung.

Erst am Montagabend hatte der CDU-Landesverband eine personelle Neuaufstellung auf den Weg gebracht. Schulze kündigte eine Neuwahl des Landesvorstandes für Ende November oder Anfang Dezember an. Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller erklärte, für den Vorsitz kandidieren zu wollen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag war die AfD mit 43,8 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft geworden vor der CDU mit 17,2 Prozent der Stimmen. Es war das schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung. Die CDU verlor 25 Mandate, im neuen Landtag ist die Fraktion nur noch mit 15 Abgeordneten vertreten.