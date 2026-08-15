Die deutschen Schwimmer zeigen erneut ihre europäische Ausnahmestellung auf den langen Strecken. Liebmann liefert eine historische Show.

Paris (dpa) – Johannes Liebmann hat bei der Schwimm-EM in Weltrekordzeit die Goldmedaille über 1500 Meter Freistil gewonnen. Der 19-Jährige siegte in Paris in 14:26,79 Minuten und blieb klar unter der bisherigen Bestmarke des Amerikaners Bobby Finke (14:30,67) aus dem Jahr 2024. Silber sicherte sich der Ungar Zalan Sarkany. Bronze ging an Liebmanns Teamkollegen Oliver Klemet.

Für Liebmann ist es bei seiner ersten EM in der Eliteklasse auf der Langbahn bereits der zweiten Titel. Der Jungstar hatte auch über 800 Meter Freistil gewonnen. Von Beginn an legte er ein unglaubliches Tempo vor, dem niemand folgen konnte. Die letzten 200 Meter standen alle Zuschauer und bejubelten Liebmann.